После гибели в Курской области сотрудников Народного фронта возбудили дело

СК возбудил дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта

Военные следственные органы Следственного комитета (СК) России возбудили дело после гибели в Курской области двух сотрудников «Народного фронта» в результате агрессии вооруженных формирований Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГВСУ СК России.

В ведомстве также добавили, что еще один волонтер был ранен.

О гибели молодых людей стало известно ранее, 16 августа. Сообщалось, что они помогали эвакуировать мирных граждан через реку Сейм под Курском и вывозили их в пункты временного размещения. В их ГАЗель угодила украинская ракета «Точка-У».

Ранее сообщалось, что российские следователи возбудили уголовное дело по факту издевательств двух представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 74-летним российским пенсионером в Курской области.