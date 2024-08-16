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18:20, 16 августа 2024Силовые структуры

После гибели в Курской области сотрудников Народного фронта возбудили дело

СК возбудил дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта
Координатор "Народного фронта" Давид Соколов

Координатор "Народного фронта" Давид Соколов. Кадр: РИА Новости

Военные следственные органы Следственного комитета (СК) России возбудили дело после гибели в Курской области двух сотрудников «Народного фронта» в результате агрессии вооруженных формирований Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГВСУ СК России.

В ведомстве также добавили, что еще один волонтер был ранен.

О гибели молодых людей стало известно ранее, 16 августа. Сообщалось, что они помогали эвакуировать мирных граждан через реку Сейм под Курском и вывозили их в пункты временного размещения. В их ГАЗель угодила украинская ракета «Точка-У».

Ранее сообщалось, что российские следователи возбудили уголовное дело по факту издевательств двух представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 74-летним российским пенсионером в Курской области.

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      Илона Палей
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