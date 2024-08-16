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18:10, 16 августа 2024Силовые структуры

По факту издевательств военных ВСУ над российским пенсионером возбудили еще одно дело

По факту издевательств ВСУ над пенсионером под Курском возбудили новое дело

Кадр: Telegram-канал Baza

Российские следователи возбудили еще одно уголовное дело по факту издевательств двух представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 74-летним российским пенсионером в Курской области. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили «Ленте.ру» в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, новое уголовное дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма.

Ранее 16 августа следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Дочь пожилого мужчины долгое время не могла с ним связаться, ее уже опросили.

Видео, где военные ВСУ издеваются над пенсионером в Судже, имитируя немецкий акцент, распространилось в сети 15 августа. Личность одного из украинских солдат уже установлена, а за их поимку депутат Госдумы Леонид Слуцкий пообещал награду в размере пяти миллионов рублей.

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      Владимир Седов
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