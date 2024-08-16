По факту издевательств военных ВСУ над российским пенсионером возбудили еще одно дело

По факту издевательств ВСУ над пенсионером под Курском возбудили новое дело

Российские следователи возбудили еще одно уголовное дело по факту издевательств двух представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 74-летним российским пенсионером в Курской области. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили «Ленте.ру» в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, новое уголовное дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма.

Ранее 16 августа следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Дочь пожилого мужчины долгое время не могла с ним связаться, ее уже опросили.

Видео, где военные ВСУ издеваются над пенсионером в Судже, имитируя немецкий акцент, распространилось в сети 15 августа. Личность одного из украинских солдат уже установлена, а за их поимку депутат Госдумы Леонид Слуцкий пообещал награду в размере пяти миллионов рублей.