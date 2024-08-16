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13:52, 16 августа 2024Силовые структуры

По факту пропажи ставшего жертвой издевательств бойцов ВСУ пенсионера возбудили дело

СК завел дело по факту пропажи пенсионера в Судже после издевательств бойцов ВСУ

Кадр: Telegram-канал Baza

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту пропажи 74-летнего пенсионера в Судже, над которым издевались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Baza.

По данным издания, дело заведено по статье 105 («Убийство») УК РФ. Его дочь уже опросили следователи.

Видео, где бойцы ВСУ имитируют немецкий акцент и издеваются над пенсионером в Судже, распространилось в сети 15 августа. Личность одного из украинских солдат уже установлена, а за им поимку депутат Госдумы Леонид Слуцкий пообещал награду в пять миллионов рублей.

Как уточнила дочь пенсионера, ставшего жертвой издевательств, она сама перевезла отца в Суджу после атаки на Курскую область. На следующий день женщина не смогла вернуться в город, так как туда никого не пускали. Причину, по которой пенсионер ушел из дома, дочь не знает.

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      Олеся Мицкевич
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