Климов не исключил экстрадицию в РФ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов оценил возможность экстрадиции в Россию украинца Владимира Ц., подозреваемого Германией в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В разговоре с «Лентой.ру» сенатор не исключил возможность такого сценария, однако отметил, что с практической точки зрения это маловероятно.

«Теоретически это (экстрадиция — прим. «Ленты.ру») возможно, потому что публикация сведений, которые могут быть связаны с тем или иным открытым уголовным делом, является достаточным основанием, чтобы в том числе запрашивать выдачу, снятие показаний, предоставление дополнительных данных», — отметил Климов.

Проблема в том, что в рамках их незаконной санкционной политики они свернули всю деятельность в рамках связей между правоохранительными структурами. Даже если представить себе, что мы такой запрос сделаем, то вряд ли мы что-то получим. С точки зрения формальной логики, теоретически это возможно Андрей Климов зампред комитета Совфеда по международным делам

14 августа, газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, работавшего инструктором по дайвингу, в связи с подозрением в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Представителям немецкой прессы удалось дозвониться до главного подозреваемого Владимира Ц. Сообщалось, что мужчина был крайне удивлен обвинениями, сразу же начал отрицать причастность к диверсии и бросил трубку. При этом местонахождение главного подозреваемого неизвестно, но ранее он якобы находился на территории Польши.

Взрывы на газопроводах« Северный поток» и «Северный поток — 2», по которым Россия поставляла газ в Европу, произошли 26 сентября 2022 года.