В России не исключили экстрадицию подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов оценил возможность экстрадиции в Россию украинца Владимира Ц., подозреваемого Германией в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В разговоре с «Лентой.ру» сенатор не исключил возможность такого сценария, однако отметил, что с практической точки зрения это маловероятно.
«Теоретически это (экстрадиция — прим. «Ленты.ру») возможно, потому что публикация сведений, которые могут быть связаны с тем или иным открытым уголовным делом, является достаточным основанием, чтобы в том числе запрашивать выдачу, снятие показаний, предоставление дополнительных данных», — отметил Климов.
Проблема в том, что в рамках их незаконной санкционной политики они свернули всю деятельность в рамках связей между правоохранительными структурами. Даже если представить себе, что мы такой запрос сделаем, то вряд ли мы что-то получим. С точки зрения формальной логики, теоретически это возможно
14 августа, газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, работавшего инструктором по дайвингу, в связи с подозрением в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
Представителям немецкой прессы удалось дозвониться до главного подозреваемого Владимира Ц. Сообщалось, что мужчина был крайне удивлен обвинениями, сразу же начал отрицать причастность к диверсии и бросил трубку. При этом местонахождение главного подозреваемого неизвестно, но ранее он якобы находился на территории Польши.
Взрывы на газопроводах« Северный поток» и «Северный поток — 2», по которым Россия поставляла газ в Европу, произошли 26 сентября 2022 года.