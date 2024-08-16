Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:31, 16 августа 2024Наука и техника

Глава НАСА почувствовал боль ученых

Глава НАСА Нельсон заявил, что чувствует боль ученых из-за отмены миссии VIPER

Фото: Daniel Rutter / NASA

Глава НАСА Билл Нельсон в интервью обозревателю издания ArsTechnica Эрику Бергеру заявил, что чувствует боль ученых из-за отмены миссии Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) и сокращения бюджета на другие научные космические программы.

«Я отвечаю ученым, что понимаю их боль. Но когда я сталкиваюсь с сокращением на два миллиарда долларов за два года только в науке, я не могу пойти и напечатать доллары. И поэтому нам приходится делать трудный выбор», — сказал руководитель.

Он напомнил, что программа VIPER на 40 процентов превысила бюджет. «Итак, это выбор, который вам придется сделать», — сказал глава НАСА.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

В июле НАСА отменило намеченную на 2024 год миссию VIPER, предназначенную для поиска льда и других ресурсов в районе южного полюса Луны, из-за перерасхода средств.

В том же месяце издание SpaceNews заметило, что работа рентгеновского телескопа Chandra, с июля 1999 года находящегося на околоземной орбите, может быть завершена из-за отсутствия на него средств в бюджетном проекте на 2025 финансовый год.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Владивосток и Приморье остались без света. На дорогах после отключения светофоров начались массовые ДТП

      По факту пропажи ставшего жертвой издевательств бойцов ВСУ пенсионера возбудили дело

      Кристина Асмус пожаловалась на свою внешность на фото с красных дорожек

      ВСУ нанесли удар по гипермаркету в Донецке

      Срок следствия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлили до 22 ноября

      В России не исключили экстрадицию подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

      В России высказались о роли Запада в планировании атаки на Курскую область

      Бен Аффлек отпраздновал день рождения в компании бывшей жены

      Власти раскрыли подробности о поисках ставшего жертвой издевательств ВСУ «русского Ивана»

      В ОДКБ назвали атаку ВСУ на Курскую область новым этапом эскалации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше