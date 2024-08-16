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20:50, 16 августа 2024Интернет и СМИ

Хваставшийся роскошью и предлагавший заработок на инвестициях блогер оказался мошенником

TikTok-блогера Тедди Миллера арестовали по подозрению в мошенничестве
Theodore Miller

Theodore Miller. Фото: West Virginia Division of Corrections and Rehabilitation

TikTok-блогер из США Тедди Миллер, который хвастался в сети роскошным образом жизни и предлагал пользователям зарабатывать на инвестициях в недвижимость, оказался мошенником. Об этом пишет Independent.

Блогера обвинили в том, что он выманил у пострадавшего 20 тысяч долларов (около 1,8 миллиона рублей) под видом инвестиций. «Миллер обещал потенциальным клиентам, что они получат как минимум 20-процентную прибыль от своих вложений — предполагалось, что он будет ремонтировать жилье и сдавать его», — уточнили в издании. Блогер также утверждал, что его бизнес помогает восстановить районы, находящиеся в плохом состоянии, и что он нанимает бездомных и бывших заключенных, чтобы дать им второй шанс.

Миллера арестовали по подозрению в мошенничестве. Отмечается, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В TikTok на Миллера подписано более 230 тысяч пользователей. Он часто публиковал видео, в которых хвастался роскошным образом жизни и дорогостоящими путешествиями.

Ранее сообщалось, что в Пакистане полиция арестовала известного блогера, доктора Умэра Адила. Причиной послужили оскорбительные высказывания в адрес женщин-телеведущих.

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      Маргарита Щигарева
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