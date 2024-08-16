iPhone 13 подешевел на 30 процентов

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 13 подешевел в России до 55 тысяч рублей

Смартфон iPhone 13 рекордно подешевел на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Авторы медиа отметили, что в конце лета аппарат 2021 года выпуска можно приобрести в российской рознице за 55 тысяч рублей и дешевле. При этом на старте продаж iPhone 13 продавали за 80 тысяч рублей. Таким образом, за неполные три года телефон стал дешевле примерно на 30 процентов.

«Этот гаджет далеко не новый, но все еще актуальный. Его ценят за узнаваемый дизайн с "классической" челкой, компактный корпус и низкую стоимость», — описали смартфон журналисты издания.

Девайс вышел со стеклянным корпусом и алюминиевой рамкой, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, процессором A15 Bionic, 4 гигабайтами оперативной памяти, минимум 128 гигабайтами встроенной памяти. Устройство Apple имеет двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 3240 миллиампер-часов, стереодинамики, биометрический сенсор Face ID.

В начале августа стало известно, что iPhone 14 Plus подешевел на российском рынке до 62 тысяч рублей. На старте продаж — осенью 2023 года — за аппарат с увеличенными экраном просили около 95 тысяч рублей.