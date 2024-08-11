Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:46, 11 августа 2024Наука и техника

В России подешевел iPhone 14 Plus

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 14 Plus подешевел до 62 тысяч рублей

Фото: Carlos Barriaa / Reuters

На российском рынке снизилась стоимость iPhone 14 Plus. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что представленный осенью 2023 года смартфон доступен за 62 тысячи рублей. На старте продаж аппарат оценивали в 95 тысяч рублей. Таким образом, устройство подешевело примерно на 30 тысяч рублей. В июле стоимость 14 Plus достигала 65 тысяч рублей.

Специалисты издания назвали смартфон «находкой для любителей больших экранов». Доступный телефон имеет 6,7-дюймовый OLED-дисплей — как у флагманских девайсов линейки. Однако в отличие от iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, аппарат не поддерживает отображение картинки с частотой 120 герц.

Кроме 6,7-дюймового экрана iPhone 14 Plus получил стеклянный корпус, процессор A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, встроенный накопитель от 128 гигабайт. На задней панели гаджета находится двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Девайс имеет аккумулятор емкостью 4323 миллиампер-часов.

Ранее стало известно, что iPhone 15 Pro рекордно подешевел. Если на старте продаж аппарат продавали за 150 тысяч рублей, то в конце лета 2024 года он оказался доступен за 95 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Боец ВСУ дезертировал и сдался в плен в Курской области. Как местные жители ловят украинских диверсантов?

      Появились подробности замены Windows от Microsoft

      Перед Крымским мостом скопилась очередь из более чем 500 машин

      Гладков рассказал об атаке дрона-камикадзе на двухквартирный дом

      Трамп обвинил Харрис в копировании его идей

      В Воронеже обломки беспилотника упали на здание

      В России подешевел iPhone 14 Plus

      Археологи обнаружили смертоносные знамения в древних текстах Вавилонии

      Историк раскрыл значение шутки Рейгана о ядерном ударе по СССР

      В России уничтожили две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше