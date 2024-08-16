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01:54, 16 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко обвинил США в нежелании прекращать конфликт на Украине

Лукашенко заявил, что США не хотят прекращения конфликта на Украине
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в нежелании прекращать конфликт на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства БелТА.

По его словам, американские высокопоставленные чиновники заинтересованы в том, чтобы Россия и Украина уничтожили друг друга. «Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им [США]», — сказал политик.

Ранее Лукашенко заявил об уничтожении около десяти воздушных целей, отправленных с Украины, над территорией республики и России. Он уточнил, что Москве была передана информация о воздушных целях, сбитых под Ярославлем.

Политик также призвал жителей Белоруссии не переживать излишне по поводу возможных боевых действий. По его словам, у Минска есть чем ответить тем, кто против него захочет «натопыриться», а украинцы «знают, что батька батькой, а шарахнуть может».

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      Марина Совина
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