Лукашенко заявил, что США не хотят прекращения конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в нежелании прекращать конфликт на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства БелТА.

По его словам, американские высокопоставленные чиновники заинтересованы в том, чтобы Россия и Украина уничтожили друг друга. «Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им [США]», — сказал политик.

Ранее Лукашенко заявил об уничтожении около десяти воздушных целей, отправленных с Украины, над территорией республики и России. Он уточнил, что Москве была передана информация о воздушных целях, сбитых под Ярославлем.

Политик также призвал жителей Белоруссии не переживать излишне по поводу возможных боевых действий. По его словам, у Минска есть чем ответить тем, кто против него захочет «натопыриться», а украинцы «знают, что батька батькой, а шарахнуть может».