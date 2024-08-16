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12:36, 16 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о месте Белоруссии в центре геополитических интересов планеты

Лукашенко: Белоруссия давно находится в центре геополитических интересов планеты
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Sergei Savostyanov / Sputnik / Reuters

Белоруссия давно находится в центре геополитических интересов планеты, из-за чего на ее границах нарастает напряженность. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, передает издание БелТа.

По его словам, за пределами Белоруссии формируются вооруженные подразделения из беглых граждан республики, которые хотят вторгнуться и захватить власть в стране. Он добавил, что в Белоруссии знают об этом и готовятся к противодействию этим людям особенно по линии спецслужб, Вооруженных сил и армии.

Ранее Лукашенко обвинил США в нежелании прекращать конфликт на Украине. Он призвал Украину и Россиию сесть за стол переговоров.

До этого президент призвал белорусов не переживать излишне по поводу возможных боевых действий. Лукашенко сообщил, что у Минска есть чем ответить тем, кто против него захочет «натопыриться».

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      Илья Таксюр
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