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22:05, 16 августа 2024Мир

МИД России пообещал наказать виновных в обстреле донецкого ТЦ

МИД РФ: виновные в обстреле ТЦ «Галактика» в Донецке будут сурово наказаны
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Украинские преступники, ответственные за обстрел торгового центра «Галактика» в Донецке и другие атаки по России, будут найдены и сурово наказаны, заявили в МИД РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. По ее словам, виновные в этом преступлении будут найдены.

«Будут обязательно установлены следствием и понесут суровое наказание за содеянное. Наш ответ будет максимально жестким», — пообещала она.

Ранее украинские войска ударили по ТЦ «Галактика» в Петровском районе на западе Донецка. После обстрела в здании начался сильный пожар.

Как сообщили оперативные службы Донецкой народной республики, в результате удара есть жертвы и пострадавшие.

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      Марина Совина
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