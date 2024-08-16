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18:12, 16 августа 2024Наука и техника

НАСА рассказало о сроках миссий Artemis II и Artemis III

Глава НАСА: запуски лунных миссий Artemis II и Artemis III пока не переносятся

Фото: NASA

Ранее намеченные сроки запусков лунных миссий Artemis II (сентябрь 2025 года) и Artemis III (сентябрь 2026-го) пока не переносятся. Об этом в интервью обозревателю издания ArsTechnica Эрику Бергеру рассказал глава НАСА Билл Нельсон.

«Я уверен [в дате запуска в сентябре 2025 года], если только не возникнет проблема с тепловым экраном. Очевидно, это был бы большой успех. Но на данный момент у меня нет никаких указаний на то, что окончательной рекомендацией будет использовать другой тепловой экран», — сказал руководитель о миссии Artemis II, предполагающей пилотируемый облет Луны.

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Говоря о высадке астронавтов на поверхность естественного спутника Земли в рамках программы Artemis III, глава НАСА заметил, что все зависит от компании SpaceX. «Если SpaceX добьется успеха с посадочным модулем, а на данный момент, как я только что сказал, у нас есть все основания полагать, что все идет по плану, то я не вижу никаких изменений в миссии Artemis III», — заявил Нельсон.

В июле издание заметило, что основную ступень сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) доставили на стартовую площадку в Космический центр Кеннеди во Флориде для первого с 1972 года пилотируемого пуска к Луне в рамках миссии Artemis II.

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      Иван Потапов
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