Основную ступень сверхтяжелой ракеты SLS доставили на стартовую площадку

Основную ступень ракеты SLS доставили на стартовую площадку во Флориде

Основную ступень сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) доставили на стартовую площадку в Космический центр Кеннеди во Флориде для первого с 1972 года пилотируемого пуска к Луне в рамках миссии Artemis II. Об этом сообщает ArsTechnica.

На космодром ступень прибыла на барже Pegasus из Нового Орлеана с производственного объекта компании Boeing.

В настоящее время сотрудники НАСА заняты монтажом башни обслуживания для основной ступени. Соответствующие работы потребуют несколько месяцев. В сентябре специалисты американского космического агентства должны добавить к основной ступени SLS пару боковых ускорителей производства компании Northrop Grumman.

Верхняя ступень SLS постройки компании United Launch Alliance (ULA) уже находится в Космическом центре Кеннеди.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что основную ступень SLS выкатили из производственного помещения в Новом Орлеане для отправки на космодром во Флориде.

В январе НАСА заявили, что запуск Artemis II назначен на сентябрь 2025 года, а лунной миссии Artemis III — на сентябрь 2026-го.