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16:33, 26 июля 2024Наука и техника

Основную ступень сверхтяжелой ракеты SLS доставили на стартовую площадку

Основную ступень ракеты SLS доставили на стартовую площадку во Флориде

Фото: Steve Nesius / Reuters

Основную ступень сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) доставили на стартовую площадку в Космический центр Кеннеди во Флориде для первого с 1972 года пилотируемого пуска к Луне в рамках миссии Artemis II. Об этом сообщает ArsTechnica.

На космодром ступень прибыла на барже Pegasus из Нового Орлеана с производственного объекта компании Boeing.

В настоящее время сотрудники НАСА заняты монтажом башни обслуживания для основной ступени. Соответствующие работы потребуют несколько месяцев. В сентябре специалисты американского космического агентства должны добавить к основной ступени SLS пару боковых ускорителей производства компании Northrop Grumman.

Верхняя ступень SLS постройки компании United Launch Alliance (ULA) уже находится в Космическом центре Кеннеди.

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Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что основную ступень SLS выкатили из производственного помещения в Новом Орлеане для отправки на космодром во Флориде.

В январе НАСА заявили, что запуск Artemis II назначен на сентябрь 2025 года, а лунной миссии Artemis III — на сентябрь 2026-го.

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      Иван Потапов
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