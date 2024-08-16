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14:24, 16 августа 2024Экономика

Названа средняя максимальная ставка по вкладам в рублях

ЦБ: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам подошла к 17,28 процента

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В первой декаде августа 2024 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках выросла до 17,2750 процента годовых. Об этом сообщил официальный сайт Банка России.

В третьей декаде июля этот показатель находился на уровне 17,11 процента, а во второй — 16,57 процента.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие общий объем подлежащих страхованию средств на банковских вкладах увеличился до 67 триллионов 909 миллиардов рублей.

Есть прогноз, что ставки по сберегательным вкладам в РФ сохранятся на экстравысоком уровне до конца 2024 года.

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      Кирилл Луцюк
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