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14:01, 16 августа 2024Наука и техника

Перечислены отличия iPhone 16 от старых смартфонов Apple

9to5Mac: iPhone 16 будет незначительно отличаться от iPhone 15

Кадр: DailyTekk / YouTube

Аналитик Haitong International Securities Джефф Пу заявил, что новые смартфоны Apple будут незначительно отличаться от актуальных iPhone. Его слова цитирует издание 9to5Mac.

В заметке специалист перечислил основные отличия нового поколения смартфонов от старых гаджетов. Пу отметил, что все аппараты серии будут иметь чип A18, 8 гигабайт оперативной памяти, кнопку Action, новую компоновку основной камеры. Флагманские iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат увеличенные дисплеи, отдельную кнопку для фото, Wi-Fi 7.

Аналитик заметил, что iPhone 16 вряд ли окажутся настолько популярными, насколько рассчитывает Apple. Однако одной из причин для покупки могут стать появившиеся на устройствах сервисы искусственного интеллекта (ИИ).

Джефф Пу считает, что смартфоны серии iPhone 17, выход которых ожидается в 2025 году, привлекут больше внимание и будут способствовать повышению продаж. Аппараты должны будут получать обновленный дизайн с уменьшенным экранным вырезом, 12 гигабайт оперативной памяти, 48-мегапиксельный перископический объектив и фронтальную камеру с 24-мегапиксельным сенсором.

Ранее популярный блогер Джон Проссер заявлял, что компания Apple выпустит в 2025 году недорогой смартфон с тонким корпусом. Будущий iPhone Air, который получит чип A19 и одну камеру, оценят в 899 долларов, или около 80 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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