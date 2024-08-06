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16:54, 6 августа 2024Наука и техника

Apple выпустит недорогой iPhone Air

Джон Проссер: в 2025 году Apple выпустит недорогой iPhone Air с тонким корпусом

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Компания Apple запланировала выпустить в 2025 году недорогой смартфон с тонким корпусом. Об этом в своем YouTube-блоге рассказал известный инсайдер Джон Проссер.

По информации Проссера, девайс выйдет на замену iPhone 15 Plus и будущего iPhone 16 Plus. Устройство получит тонкий корпус, упрощенный процессор A19, одну камеру и название iPhone Air. Автор отметил, что аппарат будет оценен примерно во столько, сколько стоит iPhone 15 Plus — 899 долларов, или около 77 тысяч рублей.

Джон Проссер подчеркнул, что iPhone Air окажется полноценной заменой iPhone Plus. Блогер заявил, что в Apple недовольны продажами доступных телефонов с большим дисплеем. Вероятнее всего, кроме модели Air в 2025 году компания представит iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max.

Журналисты издания Appleinsider отметили, что Джон Проссер имеет неоднозначную репутацию в качестве инсайдера, он нередко не угадывал с прогнозами. Однако авторы медиа признали, что Apple давно использует название Air для своих устройств — например, MacBook Air и iPad Air.

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что корпорация Apple намерена представить новые смартфоны в сентябре, несмотря на внутренние проблемы. Релиз нейросети Apple Intelligence состоится позже.

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      Андрей Ставицкий
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