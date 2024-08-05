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20:04, 5 августа 2024Наука и техника

iPhone 16 представят в срок

Bloomberg: Apple выпустит iPhone 16 в срок, несмотря на проблемы ИИ

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Корпорация Apple намерена представить новые смартфоны в сентябре, несмотря на внутренние проблемы. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

По словам Гурмана, в американской компании не будут откладывать анонс и выпуск на рынок смартфонов серии iPhone 16. Специалист рассказал, что презентация состоится в сентябре, однако не стал раскрывать более конкретных сроков.

Также журналист отметил, что выход фирменной нейросети — Apple Intelligence — будет задержан. Об этом Гурман впервые рассказывал в конце июня. Таким образом, новые функции будут доступны на устройствах Apple позже этой осенью.

Марк Гурман сообщил, что оценил бета-версию iOS 18 с Apple Intelligence. По его словам, программистам компании придется уделить достаточно внимания сервису с искусственным интеллектом (ИИ), так как пока он не является «революционным», как того хочет Apple.

Обозреватель рассказал, что в новой версии iOS можно опробовать «более умный и красивый» голосовой помощник Siri. Однако новые функции не впечатлили автора.

Ранее журналисты издания 9to5Mac заявили, что корпорация Apple презентует смартфоны линейки iPhone 16 в середине сентября. Специалисты медиа попытались предсказать точную дату анонса гаджетов — 10 сентября.

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      Андрей Ставицкий
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