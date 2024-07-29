Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:56, 29 июля 2024Наука и техника

Выход ИИ от Apple задержат

Bloomberg: Apple перенесла выход ИИ-сервиса на iPhone на октябрь

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Корпорации Apple пришлось задержать выход на iPhone собственного сервиса искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg.

По информации осведомленных с планами компании источников, IT-гигант начнет развертывать собственную систему ИИ под названием Apple Intelligence в октябре. При этом выход новых смартфонов iPhone 16 ожидается в сентябре. Таким образом, на старте продаж сервисы ИИ не будут доступны.

Источники назвали причиной задержки многочисленные ошибки, над исправлением которых работает команда разработчиков. В компании обеспокоены относительно неполадок, которые могут возникнуть после запуска Apple Intelligence. Отмечается, что тестировщикам нужно больше времени, чтобы проверить функции сервиса. «Ставки выше, чем обычно», — прокомментировал ситуацию обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

По словам Гурмана, даже после запуска ИИ-сервисов в октябре, многие функции системы будут недоступны. Речь идет о продвинутых возможностях голосового помощника Siri, который будет использовать изображение на экране iPhone для контекстных подсказок.

В конце июля источники Bloomberg сообщили, что компания Apple сократит расходы на производство новых фильмов и сериалов для Apple TV+. Согласно информации, на сервис Apple приходится 0,2 процента от всего количества просмотров передач на американском ТВ.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о первых жертвах крушения пассажирского поезда под Волгоградом

      Литва запланировала организовать в стране производство мин

      Сирша Ронан тайно вышла замуж за звезду «Войны и мира»

      Названа страна с самым доступным бензином

      Уничтожение российскими военными американской техники ВСУ попало на видео

      Появились новые подробности о Балашихинском отравителе

      Стало известно о нанесенных сыном миллионера Бажаева травмах полицейскому

      Россиян предупредили о штрафах на миллионы рублей за сувениры с пляжа

      В разгар Олимпиады на улицы Парижа выбрались гигантские крысы

      Зеленский прибыл на харьковское направление

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше