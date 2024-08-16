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14:37, 16 августа 2024Забота о себе

Некоторых россиян предупредили об особенной опасности оспы обезьян

Врач Альтштейн: оспа обезьян опасна для людей с проблемами с иммунитетом и детей
СюжетВспышка оспы обезьян:

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Вирусолог, профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн предупредил россиян об опасности оспы обезьян для некоторых людей. Его слова приводит NEWS.ru.

Альтштейн объяснил, что заражение оспой обезьян происходит в основном респираторным путем. «Это заболевание считается не особо заразным, так как нужна большая доза вируса. Поэтому именно при тесном контакте этот вирус передается. Также человек может заразиться от животных, необязательно от обезьяны, это общее название. Может заразиться от грызунов», — объяснил врач.

Вирусолог отметил, что, как и обычная оспа, оспа обезьян протекает у человека очень тяжело. По его словам, это заболевание особенно опасно для людей с проблемами с иммунитетом. Также в зоне повышенного риска находятся беременные женщины и дети, добавил Альтштейн.

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Вирусолог также обратил внимание на то, за последние два года оспу обезьян обнаружили у 99,5 тысячи человек, многие из этих случаев закончились летальным исходом.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. По словам главы ВОЗ, в 2024 году число случаев заражения оспой обезьян превысило прошлогодний показатель — по состоянию на середину августа было зарегистрировано более 14 тысяч случаев инфицирования.

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      Наталья Обрядина
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