Омбудсмен заявила об эвакуации 50 детей из опасных районов Курской области

Львова-Белова: 9 семей с 50 детьми эвакуируют из опасных районов Курской области

Из приграничных районов Курской области эвакуируют девять семей с 50-ю детьми. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире радиостанции Sputnik.

«Мы понимаем, что сейчас главная задача — это расселить большие семьи... Сегодня мы прямо "с колес" взяли девять семей, в которых воспитывается 50 детей», — рассказала омбудсмен.

По ее словам, эвакуированных из опасных районов расселят в Курской, Орловской и Московской областях. Их доставят к временному месту жительства на автобусах. В аппарате уполномоченного по правам ребенка также обсуждают пути вывоза из опасных районов семей с детьми, нуждающимися в паллиативной помощи.

Ранее сообщалось, что жительница Курской области в одиночку вывезла девятерых детей из-под Суджи. Она рассказала, что они с родственниками жили в двух домах с единым двором, женщина не хотела оставлять свой дом. «Большое хозяйство. Было все. А теперь нет ничего», — пожаловалась россиянка.

Бои в Курской области идут больше 10 дней. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера и действует режим контртеррористической операции (КТО). Из части приграничных районов проводят эвакуацию жителей.