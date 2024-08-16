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11:25, 16 августа 2024Россия

Опубликовано видео с выехавшим на встречную полосу депутатом в российском регионе

Появилось видео с выехавшим на встречную полосу депутатом в Челябинской области

В Челябинской области депутат заксобрания попал в ДТП. В сети появилось видео с выехавшим на встречную полосу парламентарием в российском регионе, ролик опубликовал 74.RU.

На появившихся кадрах видно, как черный минивэн JAC едет по встречной полосе и влетает в Renault Kaptur, который ехал со средней скоростью по среднему ряду. От столкновения оба автомобиля получили серьезные механические повреждения — у машин полностью смяты капоты.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Челябинску, в аварии пострадали пять человек — оба водителя и три пассажира JAC.

Ранее сообщалось, что за рулем черного минивэна JAC находился депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Клеутин. Его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации.

В июне в Подмосковье депутат Госдумы Алексей Езубов попал в ДТП на своем Mercedes-Benz. Парламентарий выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с Land Rover Discovery. Инцидент также попал на видео.

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      Елена Торубарова
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