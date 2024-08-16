Назван главный производитель компьютеров с ИИ

Canalys: Apple поставила на рынок компьютеров с ИИ 60 процентов устройств

Корпорацию Apple назвали лидером на глобальном рынке компьютеров с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщается в отчете компании Canalys за второй квартал 2024 года.

Фирма Canalys называет компьютером с поддержкой ИИ устройство, которое имеет выделенный для соответствующей работы процессор. Оказалось, что во втором квартале на рынок было отгружено 8,8 миллиона подобных девайсов. 60 процентов поставок обеспечила Apple.

В указанный период доля ПК с ИИ составила 14 процентов. При этом во втором квартале на устройства с поддержкой искусственного интеллекта приходилось всего 7 процентов поставок. В сегменте компьютеров на базе Windows поставки выросли на 127 процентов.

«Ключевым преимуществом компьютеров с поддержкой ИИ является рост их премиальных предложений», — заявил главный аналитик Canalys Ишан Датт. По словам Датта, преимущества подобных аппаратов в плане производительности и эффективности, по сравнению с другими компьютерами, становятся более очевидными потребителю.

В начале августе специалисты Canalys назвали iPhone 15 самым популярным смартфоном во втором квартале 2024-го. В топ-3 также попали iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.