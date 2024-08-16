Помощник Мэттью Перри сделал признание по делу о смерти актера

Page Six: помощник Мэттью Перри признался, что вводил актеру наркотик

Помощник звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри Кеннет Ивамаса сделал признание по делу о смерти актера. Об этом сообщает Page Six.

Ивамаса признался в неоднократном введении артисту кетамина, включая «множественные инъекции» в день его смерти. При этом уточняется, что помощник Перри не имел при этом никакой медицинской подготовки.

Ранее стало известно, что пять человек проходят фигурантами по делу о смерти звезды. В число обвиняемых вошли помощник актера и два врача. По данным следствия, актер скончался от передозировки кетамином. «Эти обвиняемые воспользовались проблемами с наркозависимостью мистера Перри, чтобы обогатиться. Они знали, что то, что они делают, неправильно», — заявил прокурор Мартин Эстрада.