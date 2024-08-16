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09:55, 16 августа 2024Экономика

Приезд специалистов из России позволил удвоить экспорт услуг Сербии в одной сфере

«Ведомости»: в Сербии работают 7290 бизнесменов из России

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Массовый приезд специалистов из России, среди которых «немало IT-специалистов с солидным опытом», позволил Сербии с 2021 по 2023 годы фактически удвоить объем экспорта услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), пишут «Ведомости».

По словам побывавшего на этой неделе в РФ члена кабинета министров страны Ненада Поповича, Россия сейчас находится на четвертом месте по объему инвестиций в экономику Сербии, в которой «работают и развивают свой бизнес 7290 предпринимателей, являющихся российскими гражданами» и владеющих более чем двумя тысячами компаний.

Программирование, услуги IT-сектора, консалтинг, проектная деятельность, — перечислил заместитель директора Института экономки РАН по научной работе Михаил Лобанов сферы, в которых компетенции россиян крайне важны Белграду. Как следует из его слов, на эффект от массового переезда российских граждан, произошедшего на фоне начала боевых действий на Украине, указывают индикаторы, демонстрирующие успехи этих отраслей. Так, объем экспорта услуг ИКТ в Сербии вырос в 2023 году примерно на треть, а в 2022-м год к году он прибавил еще 45 процентов.

Ранее западная пресса назвала Сербию «магнитом для бизнеса и профессионалов» из России. Как писала осенью 2022 года газета The Wall Street Journal, в страну за несколько месяцев прибыли от 50 до 100 тысяч российских инженеров, программистов, предпринимателей и других специалистов.

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      Дмитрий Воронин
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