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08:09, 16 августа 2024Экономика

Россиян предупредили об изменении расчета оплаты сверхурочной работы

Юрист Русяев: в РФ с сентября изменится расчет оплаты сверхурочной работы
СюжетЛьготы для пенсионеров:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России с сентября расчет оплаты за сверхурочную работу сотрудников будет учитывать весь заработок работника, включая стимулирующие и компенсационные выплаты. Это приведет к увеличению размера оплаты, предупредил россиян юрист Илья Русяев, пишет РИА Новости.

«При расчете оплаты за сверхурочную работу необходимо учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты», — отметил специалист.

Русяев напомнил, что ранее работодатели при расчете оплаты сверхурочной работы учитывали только тарифную часть зарплаты. При этом различные выплаты игнорировались. Новые правила подсчета вступят в силу с 1 сентября 2024 года,

Кроме того, нововведение призвано защитить интересы тех работников, которые уже пользуются более выгодными условиями оплаты сверхурочной работы. Работодатель обязан оплачивать сверхурочную работу, данная обязанность закреплена в статье 152 ТК РФ.

Ранее российский сенатор Ольга Епифанова рассказала, что индексацию пенсий необходимо проводить в соответствии с динамикой роста средних зарплат россиян. Она также предложила пересмотреть льготы для отечественных компаний по страховым взносам в пенсионный фонд.

Также ранее сообщалось, что работающие пенсионеры в России после возвращения индексации пенсий дважды в год смогут получить прибавку в размере до двух тысяч рублей. Также гражданам напомнили, что размер прибавки будет зависеть от пенсионного балла.

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      Марина Совина
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