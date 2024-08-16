Российская фигуристка рассказала о пережитых попытках суицида и изнасилования

Фигуристка Зинина рассказала о пережитых попытках суицида и изнасилования

Российская фигуристка Анастасия Зинина в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала о трех пережитых попытках суицида, а также об одной попытке изнасилования.

Кроме того, россиянка заявила о том, что чуть не стала инвалидом из-за врачебной ошибки. Подробностей инцидентов 17-летняя спортсменка не раскрыла.

Позднее Зинина опубликовала пост с объяснениями, отметив, что сейчас у нее все хорошо. «Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни, которые, к сожалению, мне пришлось пережить. Оно позитивное. Мне очень жаль, что оно вызвало такую пессимистичную волну реакций», — заявила фигуристка.

В минувшем сезоне Зинина, выступающая в одиночном катании, входила в состав сборной России. На чемпионате страны она заняла пятое место.