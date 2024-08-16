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10:11, 16 августа 2024Спорт

Российская фигуристка рассказала о пережитых попытках суицида и изнасилования

Фигуристка Зинина рассказала о пережитых попытках суицида и изнасилования

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская фигуристка Анастасия Зинина в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала о трех пережитых попытках суицида, а также об одной попытке изнасилования.

Кроме того, россиянка заявила о том, что чуть не стала инвалидом из-за врачебной ошибки. Подробностей инцидентов 17-летняя спортсменка не раскрыла.

Позднее Зинина опубликовала пост с объяснениями, отметив, что сейчас у нее все хорошо. «Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни, которые, к сожалению, мне пришлось пережить. Оно позитивное. Мне очень жаль, что оно вызвало такую пессимистичную волну реакций», — заявила фигуристка.

В минувшем сезоне Зинина, выступающая в одиночном катании, входила в состав сборной России. На чемпионате страны она заняла пятое место.

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      Алексей Гусев
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