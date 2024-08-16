Российские поисковики закрыли информацию о пропавших в приграничье по одной причине

Поисковики «ЛизаАлерт» закрыли информацию о пропавших в приграничных регионах РФ

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» закрыли информацию о пропавших в приграничных регионах России по одной причине. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

Руководство пояснило, что решение было принято из соображений безопасности. По мнению председателя ДПСО «ЛизаАлерт» Григория Сергеева, таким образом удастся оградить родственников пропавших от мошенников.

Он заверил, что отряд продолжит работу в закрытом формате. Однако временно «ЛизаАлерт» не будет публиковать ориентировки с личными данными и фотографиями пропавших, уточнил Сергеев.

Сейчас поисковики получили уже 523 заявки о пропавших людях в районе боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в приграничье.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что из приграничных районов Курской области эвакуируют девять семей с 50 детьми.

Бои в Курской области продолжаются уже больше 10 дней. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Также власти распространили на территории режим контртеррористической операции (КТО).