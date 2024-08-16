Российский солдат отбил дрон-камикадзе прикладом автомата

«Операция Z»: солдат ВС России отбил дрон-камикадзе прикладом автомата

Военный Вооруженных сил (ВС) России отбил дрон-камикадзе прикладом автомата и выжил. Кадры этого события опубликовал Telegram-канал «Операция Z».

Солдат перехватил автомат за ствол и отбил беспилотник. Авторы канала отмечают, что делать так нельзя, потому как обычно дрон-камикадзе нацелен на осколочное поражение.

Ранее Вооруженные силы Украины сбросили FPV-дрон на грузовик в Белгородской области. В результате водитель получил минно-взрывную травму и ранение левого коленного сустава.

До этого в зоне СВО испытали проводное управление дроном. Проводная система управления FPV-дронами называется «Гроза-Леска». Она обеспечивает устойчивую связь в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.