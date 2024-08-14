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08:40, 14 августа 2024Россия

ВСУ сбросили FPV-дрон на грузовик в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ сбросили FPV-дрон на грузовик в белгородском Шебекино

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили FPV-дрон на грузовик в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, в результате инцидента водитель получил минно-взрывную травму и ранение левого коленного сустава. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу № 2 в Белгород.

Гладков отметил, что за утро еще одна атака была совершена на грузовое транспортное средство. Тогда осколками сбитого устройства посекло стекла у фуры.

«Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — разъяснил белгородский губернатор.

14 августа в Белгородской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Гладков, обращаясь к жителям, заявил о планах обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС на федеральном уровне.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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