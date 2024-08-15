Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:04, 15 августа 2024Наука и техника

В зоне СВО испытали проводное управление дроном

В зоне СВО испытали систему управления FPV-дроном по оптоволокну «Гроза-Леска»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Проводную систему управления FPV-дронами «Гроза-Леска», которая обеспечивает устойчивую связь в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), испытали в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает ТАСС.

Отмечается, что систему представили на форуме «Армия». На стенде технополиса «Эра» рассказали, что «Гроза-Леска» прошла апробацию в зоне спецоперации. Использование оптического волокна делает беспилотники неуязвимыми к воздействию средств РЭБ.

Беспилотный летательный аппарат с системой «Гроза-Леска» может нести до 3,5 килограмма полезной нагрузки, а дальность применения составляет 20 километров.

Материалы по теме:
Охота крепкая. Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Охота крепкая.Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
13 февраля 2019
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Ранее в августе глава Курской области Андрей Никитин сообщил, что против Вооруженных сил Украины применили устойчивый к воздействию средств РЭБ дрон «Князь Вандал Новгородский». Для управления дроном используют оптоволоконный кабель. Аппарат разработали в новгородском научно-промышленном центре «Ушкуйник».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не знаю, кто его заставил пойти на Россию». Друг атаковавшего Курскую область командира ВСУ назвал шоком его поступок

      Популярная 59-летняя актриса похвасталась фигурой в бикини

      Россиянка назвала школьника двоечником в соцсети и поплатилась

      Название группы «Ночные снайперы» объяснили

      Правительство России расширило перечень опорных пунктов Арктики

      Популярная российская блогерша рассказала о наркотической зависимости

      Туман помешал двум пассажирским самолетам приземлиться в российском городе

      Российским компаниям предложили самостоятельно искать юани для расчетов

      Двоих готовивших теракт на объекте органов внутренних дел россиян арестовали

      Экс-аналитик Пентагона назвала операцию ВСУ в Курской области попыткой привлечь внимание

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше