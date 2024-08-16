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12:18, 16 августа 2024Ценности

Сестра Кейт Мосс появилась на публике в мини-шортах

Модель Лотти Мосс в мини-шортах посетила открытие магазина Peppermayo

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти появилась на публике в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

26-летняя знаменитость посетила открытие нового магазина модного бренда Peppermayo. Для мероприятия манекенщица выбрала черный топ с оборками и шорты длины мини. Также она надела кожаные туфли в тон, оформленные массивной подошвой и открытым носом.

Мосс сделала на глазах небольшие стрелки и нанесла на губы нюдовую помаду. Вдобавок она распустила волосы и уложила их в небрежную прическу.

В апреле сестра Кейт Мосс вышла в свет в прозрачной юбке. Тогда манекенщица посетила вечеринку модного ретейлера PrettyLittleThing.

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      Мария Винар
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