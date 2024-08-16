Соседка рассказала о хорошей жизни фигурантки дела об афере с сухпайками

Смирнова из дела об афере с сухпайками меняла машины каждые 3 года и жила в доме

Топ-менеджер «Грязинского пищевого комбината» Эльвира Смирнова, проходящая по уголовному делу об афере с сухпайками для российской армии, жила в большом загородном доме и меняла машины каждые три года. Об этом РИА Новости рассказала соседка по квартире в Новой Москве, где проходили обыски.

По ее словам, семья Смирновой жила хорошо. Сама Эльвира со всеми жильцами была доброжелательной, отметила она.

15 августа сообщалось об обысках в квартире топ-менеджера комбината в Новой Москве в рамках дела о мошенничестве с сухпайками, где в настоящее время проживает ее сын с семьей.

Главным фигурантом дела является генерал армии Дмитрий Булгаков, вместе с ним проходят также двое совладельцев «Грязинского пищевого комбината» — Александр Михайленко и Валерий Ковалевич.

ФСБ задержала Булгакова 26 июля. По данным следствия, он действовал в интересах «Грязинского пищевого комбината». При нем была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам генерал мог получать откаты от поставок.