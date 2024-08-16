Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:05, 16 августа 2024Силовые структуры

Соседка рассказала о хорошей жизни фигурантки дела об афере с сухпайками

Смирнова из дела об афере с сухпайками меняла машины каждые 3 года и жила в доме

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Топ-менеджер «Грязинского пищевого комбината» Эльвира Смирнова, проходящая по уголовному делу об афере с сухпайками для российской армии, жила в большом загородном доме и меняла машины каждые три года. Об этом РИА Новости рассказала соседка по квартире в Новой Москве, где проходили обыски.

По ее словам, семья Смирновой жила хорошо. Сама Эльвира со всеми жильцами была доброжелательной, отметила она.

15 августа сообщалось об обысках в квартире топ-менеджера комбината в Новой Москве в рамках дела о мошенничестве с сухпайками, где в настоящее время проживает ее сын с семьей.

Главным фигурантом дела является генерал армии Дмитрий Булгаков, вместе с ним проходят также двое совладельцев «Грязинского пищевого комбината» — Александр Михайленко и Валерий Ковалевич.

ФСБ задержала Булгакова 26 июля. По данным следствия, он действовал в интересах «Грязинского пищевого комбината». При нем была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам генерал мог получать откаты от поставок.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло подробности попытки атаки ВСУ на Крым

      На НТВ стартует новое семейное шоу «Чудо». Чем оно удивит?

      Реклама

      В Курской области уничтожили группу украинских штурмовиков в стрелковом бою

      Осужденный в России за госизмену рассказал о вербовке украинской спецслужбой

      Омбудсмен заявила об эвакуации 50 детей из опасных районов Курской области

      Учительницу приговорили к трем годам тюрьмы за секс с 15-летней подопечной

      Женщинам назвали правила секса с мужчинами с большим пенисом

      Кристина Агилера снялась в мини-платье без бюстгальтера для модного журнала

      В Госдуме рассказали о фатальных последствиях поставок западного оружия Украине

      Соседка рассказала о хорошей жизни фигурантки дела об афере с сухпайками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше