Стало известно о попытках ВСУ разрушить еще один мост в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются разрушить еще один мост через реку Сейм в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Источник канала сообщает, что на момент публикации (18:23 мск) ВСУ наносят удар по переправе. По его словам, этот мост обстреливали несколько раз с начала суток.
Ранее 16 августа украинские войска уничтожили в регионе другой мост — он был также наведен через реку Сейм.
Были опубликованы фотографии разрушенного моста. На них виден по меньшей мере один уничтоженный пролет. На другом снимке видны несколько отверстий одного диаметра в дорожном полотне. Возможно, это следы от попаданий ракет американской РСЗО HIMARS, которую украинцы применили для нанесения удара.