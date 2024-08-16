ВСУ разрушили мост в Курской области с помощью американского оружия

Mash: ВСУ разрушили мост в Курской области с помощью американских ракет HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили мост через реку Сейм в Курской области, обстреляв его американскими ракетами HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По их данным, сначала на этом мосту под обстрел попали волонтеры из Донецкой народной республики (ДНР). Тогда ВСУ атаковали мост из реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS, которая также произведена в США.

Вечером украинцы ударили американскими ракетами HIMARS. В результате обрушился один из пролетов моста.

По данным авторов поста, часть Глушковского района, где находятся села Попово-Лежачи, Волфино, Теткино и еще 27 населенных пунктов, отрезана от дороги.

О разрушении моста также ранее сообщал аналитик и военный волонтер Роман Алехин. «Противник перешел к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм», — заявил он.

В этот же день стало известно об атаке на волонтеров из ДНР, ехавших по этому мосту. Они помогали эвакуировать мирных граждан через реку Сейм и вывозили их в пункты временного размещения.