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12:37, 16 августа 2024Силовые структуры

Трое поджигателей электровоза в Москве попались силовикам

Силовики задержали троих поджигателей электровоза на станции Перово в Москве

Фото: РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в поджоге электровоза на станции Перово в Москве. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, сотрудники МВД и ФСБ нашли поджигателей в квартире в Лобне. Им от 20 до 24 лет, среди них одна девушка. Они уже дали признательные показания, из которых следует, что за поджог им обещали от полутора до двух тысяч долларов. Предложение поступило молодым людям от неизвестного в Telegram.

К месту диверсии поджигателей привезла мама одного из них, следователи выясняют, было ли ей известно о планах приятелей.

Ночью 15 августа загорелся электровоз, возгорание заметил машинист. Прибывшие пожарные быстро потушили огонь. На месте происшествия правоохранители нашли обгоревшие перчатки, оплавленные бутылки и горловину от канистры. Возбуждено уголовное дело о теракте.

17 июля сообщалось, что в подмосковном Одинцово неизвестные подожгли электровоз.

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      Любовь Ширижик
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