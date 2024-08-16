Трое поджигателей электровоза в Москве попались силовикам

Силовики задержали троих поджигателей электровоза на станции Перово в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в поджоге электровоза на станции Перово в Москве. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, сотрудники МВД и ФСБ нашли поджигателей в квартире в Лобне. Им от 20 до 24 лет, среди них одна девушка. Они уже дали признательные показания, из которых следует, что за поджог им обещали от полутора до двух тысяч долларов. Предложение поступило молодым людям от неизвестного в Telegram.

К месту диверсии поджигателей привезла мама одного из них, следователи выясняют, было ли ей известно о планах приятелей.

Ночью 15 августа загорелся электровоз, возгорание заметил машинист. Прибывшие пожарные быстро потушили огонь. На месте происшествия правоохранители нашли обгоревшие перчатки, оплавленные бутылки и горловину от канистры. Возбуждено уголовное дело о теракте.

17 июля сообщалось, что в подмосковном Одинцово неизвестные подожгли электровоз.