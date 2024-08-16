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15:28, 16 августа 2024Культура

Умерла звезда фильма «Похороните меня за плинтусом»

Ушла из жизни звезда фильма «Похороните меня за плинтусом» Тамара Скворцова

Кадр: Фильм «Похороните меня за плинтусом»

Заслуженная артистка Белоруссии, сыгравшая более 80 ролей, Тамара Скворцова ушла из жизни. Об этом сообщили в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа.

«Тамара Скворцова отличалась творческой неутомимостью, постоянным желанием работать. Театр был для нее основным содержанием и смыслом жизни», — гласит релиз на официальном сайте театра.

Скворцова известна по роли бабушки в фильме Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». В 2021 году одноименная книга заняла третье место в списке самых популярных произведений российских авторов.

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      Андрей Шеньшаков
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