Умерла звезда фильма «Похороните меня за плинтусом»

Заслуженная артистка Белоруссии, сыгравшая более 80 ролей, Тамара Скворцова ушла из жизни. Об этом сообщили в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа.
«Тамара Скворцова отличалась творческой неутомимостью, постоянным желанием работать. Театр был для нее основным содержанием и смыслом жизни», — гласит релиз на официальном сайте театра.
Скворцова известна по роли бабушки в фильме Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». В 2021 году одноименная книга заняла третье место в списке самых популярных произведений российских авторов.
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