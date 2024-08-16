В бывшей республике СССР отказались «слепо следовать» санкциям против России

Глава Минторга: Казахстан не станет «слепо следовать» антироссийским санкциям

Казахстан отказывается «слепо следовать» антироссийским санкциям, особенности если они затрагивают интересы отечественных компаний. Об этом заявил заместитель премьер-министра бывшей республики СССР и министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, его цитирует Bloomberg.

Так, Казахстан не станет запрещать поставки шарикоподшипников, которые могут иметь двойное назначение. По словам Жумангарина, продукция местного завода традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР, и потому он не может отказываться от продаж, если они затронут отечественные компании, которые являются основными работодателями в своих регионах.

При этом республика продолжит соблюдать ряд введенных против России рестрикций, так как «не выдержит» прямых санкций Запада. Ранее внесенные в черный список США казахстанские компании пришлось закрыть, добавил глава Минторга.

Как отмечает издание, ранее Казахстан не оспаривал западные ограничения публично и старался соблюдать все торговые ограничения. Однако некоторые из мер, направленных на ограничение доступа России к товарам, вместо этого непропорционально навредили Казахстану, а западные страны не компенсировали его издержки. Жумангарин привел в пример горнодобывающую Eurasian Resources Group, на 40 процентов принадлежащую государству. Компания терпит огромные убытки после того, как из-за санкций ей запретили продавать рудные концентраты в Россию, а ее бывшие партнеры переключились на отечественных поставщиков. Без этих ограничений «прибыль оставалась бы в Казахстане», а вместо этого достается «тем, против кого вы ввели санкции», — заявил он.

Некоторые ограничения на импорт настолько непомерно высоки, что Eurasian Resources Group с трудом получает необходимое оборудование и лицензии, что подталкивает к переносу регионального распределительного центра в другую страну. Так, изменение торговых потоков вокруг Казахстана в значительной степени пошло на пользу Китаю.

Ранее председатель Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что санкции США против Мосбиржи стали неожиданной проблемой в вопросе объединения Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Международной биржи Астаны (AIX). Российская структура является акционером KASE, ей принадлежат 13,1 процента акций. До тех пор, пока этот вопрос не решится, вопрос слияния площадок приостановлен. KASE продолжает международную деятельность и хочет выстраивать отношения с различными партнерами, однако если один из акционеров находится под санкциями, то это создает определенные сложности, объяснил глава ЦБ.