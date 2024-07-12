Санкции против Мосбиржи ударили по Казахстану

Объединение казахстанских бирж остановилось из-за санкций США против Мосбиржи

Санкции США против Мосбиржи, введенные 12 июня этого года, стали неожиданной проблемой в вопросе объединения Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Международной биржи Астаны (AIX), к которому призывал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом со ссылкой на председателя Нацбанка Тимура Сулейменова пишет Forbes.

Дело в том, что российская структура является акционером KASE, ей принадлежат 13,1 процента акций. До тех пор, пока этот вопрос не решится, вопрос слияния площадок приостановлен.

По словам Сулейманова, Казахстанская биржа может выкупить свои акции у Мосбиржи, но решение площадка должна принять самостоятельно. KASE продолжает международную деятельность и хочет выстраивать отношения с различными партнерами, однако если один из акционеров находится под санкциями, то это создает определенные сложности, объяснил глава ЦБ.

Год назад Токаев заявил, что функционал двух бирж во многом дублируется, что избыточно для национальной финансовой системы. Тогда глава KASE Алина Алдамберген пообещала, что схему объединения разработают к марту. В апреле она заявила, что решение передано на согласование в администрацию президента, после чего информации по этому вопросу не поступало.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана пошел на второе подряд снижение ключевой ставки, опустив ее до 14,25 процента. К такому решению регулятор подтолкнуло замедление инфляции, которое наблюдается второй месяц подряд.