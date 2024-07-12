Казахстан перешел к снижению ключевой ставки

ЦБ Казахстана снизил ключевую ставку до 14,25 процента из-за остановки роста цен

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 14,25 процента. Это уже второе подряд смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), пойти на которое позволяет остановившийся рост цен, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Инфляция в июле упала до 8,4 процента против 8,5 процента и 8,7 процента в июне и мае соответственно. Тем не менее опустить ставку еще больше мешает не самый благоприятный внешний фон, в том числе рост цен на продовольствие в мире и ускорение инфляции в России.

Казахстанский центробанк пообещал поддерживать денежно-кредитные условия жесткими продолжительное время, ожидая закрепления тренда на снижение инфляции для достижения цели в пять процентов.

Через неделю состоится заседание совета директоров Банка России, где будет принято решение о ключевой ставке, сохраняющей на уровне 16 процентов с декабря прошлого года. Представители регулятора намекают на очередное повышение, причем не исключено, что существенное.

Аналитики предполагают, что ставка вырастет до 17-18 процентов. Такому выводу способствуют ускорение инфляции, рост инфляционных ожиданий и сохранение высоких объемов выдачи кредитов. Такого же мнения придерживаются большинство банков, заранее поднявших максимальные ставки по депозитам выше текущей ключевой ставки.