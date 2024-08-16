В Германии сообщили о новых попытках взлома казарм

Bild: в казармах бундесвера снова обнаружены признаки взлома

В казармах Вооруженных сил Германии снова обнаружены признаки взлома. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на представителя территориального командования бундесвера.

«Следы взлома были обнаружены и в казарме под Мюнхеном», — сообщается в публикации.

По словам представителя территориального командования, новую попытку взлома зафиксировали в казарме в городе Гархинг. Во время осмотра было обнаружено повреждение боковых ворот. При этом не было найдено никаких признаков того, что кто-либо мог получить доступ к зданиям на территории казарм.

14 августа стало известно о возможной диверсии в казармах на немецкой военной базе под Кельном.

Позже агентство Bloomberg сообщило, что Германия заподозрила Россию в якобы причастности к загрязнению питьевой воды на военных базах в Кельне и Гайленкирхене.