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19:23, 16 августа 2024Мир

В Германии сообщили о новых попытках взлома казарм

Bild: в казармах бундесвера снова обнаружены признаки взлома

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В казармах Вооруженных сил Германии снова обнаружены признаки взлома. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на представителя территориального командования бундесвера.

«Следы взлома были обнаружены и в казарме под Мюнхеном», — сообщается в публикации.

По словам представителя территориального командования, новую попытку взлома зафиксировали в казарме в городе Гархинг. Во время осмотра было обнаружено повреждение боковых ворот. При этом не было найдено никаких признаков того, что кто-либо мог получить доступ к зданиям на территории казарм.

14 августа стало известно о возможной диверсии в казармах на немецкой военной базе под Кельном.

Позже агентство Bloomberg сообщило, что Германия заподозрила Россию в якобы причастности к загрязнению питьевой воды на военных базах в Кельне и Гайленкирхене.

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      Елизавета Мытарева
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