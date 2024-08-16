В Молдавии суд приостановил деятельность оппозиционной партии

Суд Молдавии на три месяца приостановил деятельность оппозиционной партии «Шанс»

В Молдавии суд принял решение о приостановке на три месяца деятельности партии «Шанс», входящей в оппозиционный блок «Победа». Об этом сообщил лидер блока Илан Шор, передает ТАСС.

Решение огласили судьи Бельцкого суда.

Ранее Центризбирком Молдавии лишил финансирования оппозиционные партии. Он сделал это, обвинив партии в нарушениях при предоставлении отчетов о расходах по итогам прошедших в мае внеочередных выборов в местные органы власти в некоторых населенных пунктах страны.

До этого власти Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний, предоставлявших площадку оппозиции. Причиной названо финансирование телеканалов из сомнительных источников.