В оппозиции Молдавии предостерегли от вступления страны в ЕС

Глава «Победы» Шор: если Молдавия вступит в ЕС, она потеряет суверенитет

Если Молдавия вступит в Европейский союз (ЕС), она потеряет суверенитет и свои ценности. Об этом сообщил глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, передает РИА Новости.

Он также сообщил, что взамен Евросоюз несет странам чуждые для них вещи. По его словам, ЕС убирает традиционные ценности, оставляет ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и «хочет всех нас сделать черно-белыми коровами».

Ранее Шор обвинил президента Молдавии Майю Санду в государственном терроре. По его словам, один из лидеров «Победы» депутат Марина Таубер получала угрозы расправой, а после обращения в полицию ей запретили выезжать из страны.

До этого в парламенте Молдавии рассказали о «животном страхе» Санду перед оппозицией. Причиной этого заявления стал отказ Центральной избирательной комиссии республики регистрировать оппозиционную фракцию для участия в выборах.