В России представили новую экипировку для экипажей бронетехники

«Калашников» представил новую экипировку для экипажей бронетехники на «Армии»

Компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») впервые представила комплект экипировки для членов экипажей бронетехники на международном форуме «Армия-2024». Об этом сообщили в концерне.

В состав нового комплекта входят огнестойкие летний и зимний комбинезоны, бронежилет, шлемофон и огнестойкие перчатки. Экипировка предназначена для защиты членов экипажа от воздействия открытого пламени и вторичных поражающих элементов.

«По сравнению с изделием, принятым на снабжение, комбинезон летний обладает повышенным комфортом, улучшенными эргономическими характеристиками. Комбинезон зимний, в свою очередь, гарантирует защиту от осадков, в составе с бельем обеспечивает огнезащитные свойства», — говорится в сообщении.

Ранее президент «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что концерн передаст обновленный всесезонный комплект полевого обмундирования ВКПО версии 3.2 на апробацию.

В июне стало известно, что тульский завод «Октава» подписал контракт с Минобороны России на поставку крупной партии бронежилетов «Оберег». Изделия обладают классом защиты Бр4 и останавливают бронебойную пулю патронов калибра 7,62 на 39 миллиметров.