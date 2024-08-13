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15:14, 13 августа 2024Наука и техника

«Калашников» передаст на апробацию обновленное обмундирование

«Калашников»: комплект обмундирования ВКПО 3.2 передадут на апробацию

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Концерн «Калашников» передаст обновленный всесезонный комплект полевого обмундирования ВКПО версии 3.2 на апробацию. Об этом президент концерна Алан Лушников сообщил ТАСС.

«[ВКПО] 3.2 — это та версия, которую сейчас мы передаем на апробацию, она уйдет на апробацию и по результатам будет заказчик решать. Мы не останавливаемся в развитии ни на минуту», — сказал он в ответ на вопрос о сроках поставки ВКПО в зону спецоперации.

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В июле стало известно, что входящая в концерн «Калашников» компания «Триада-ТКО» поставила очередную партию ВКПО 3.0 для военнослужащих. Комплект образца 2023 года отличается наличием погон и дополнительных карманов на куртке летнего костюма. Военные получили форму в расцветках «мультикам» и «цифра».

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      Даниил Иринин
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