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16:11, 4 июля 2024Наука и техника

«Калашников» поставил военным партию формы ВКПО 3.0

«Калашников» поставил военным 250 тысяч комплектов ВКПО 3.0 образца 2023 года

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») поставила очередную партию всесезонных комплектов полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«"Триада-ТКО" поставила в первом полугодии этого года свыше 150 тысяч комплектов ВКПО 3.0 образца 2023 года в семицветной расцветке "Мультикам" и более 100 тысяч комплектов ВКПО 3.0 образца 2023 года в расцветке "Цифра" в адрес заказчика», — говорится в сообщении.

В комплект формы входят летний, ветровлагозащитный, демисезонный и утепленный костюмы, флисовое белье, флисовая куртка, бейсболка и демисезонная шапка.

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Комплект образца 2023 года отличается от прошлой версии наличием погон и дополнительных карманов на куртке летнего костюма, измененным объемом курток летнего и ветровлагозащитного костюмов и защитой в ближнем инфракрасном диапазоне на элементах комплекта в расцветке «Мультикам». Также боевая рубашка летнего костюма в камуфляже «Мультикам» получила камуфлированный торс.

В январе стало известно, что «Триада-ТКО» поставила заказчику 25 тысяч комплектов боевого снаряжения «Стрелок». В комплект входит бронежилет «Корсет плюс» с дополнительными модулями защиты, рюкзак и набор подсумков.

ЖЗЛ
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      Даниил Иринин
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