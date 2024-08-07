Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:00, 7 августа 2024Наука и техника

«Калашников» представит модернизированный титановый бронешлем «Барс-М»

«Калашников»: на «Армии-2024» представят модернизированный бронешлем «Барс-М»

Фото: Концерн «Калашников

Концерн «Калашников» на международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который пройдет в концертно-выставочном центре «Патриот» с 12 по 14 августа, представит модернизированный титановый бронешлем «Барс-М» с новым забралом. Об этом в Telegram сообщил концерн.

«Данная разработка, при том, что структура шлема осталась прежней, отличается от своих предшественников новым форм-фактором, приближенным к реальной форме человеческой головы, и наличием в зоне ушей подштамповок под низкопрофильные активные наушники», — заявили в компании.

Там добавили, что для обеспечения высокой стойкости забрала Научно-исследовательским институтом стали была создана особая структура стекла, представляющая собой комбинацию материалов. «В результате забрало выдерживает два выстрела из 9-миллиметрового автоматического пистолета Стечкина при диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия», — заявили в «Калашникове».

В июне госкорпорация «Ростех» сообщила, что в ходе испытаний на соответствие стандарту бронезащиты Бр2 российский шлем «Барс-Л» выдержал попадание пули, а трофейный натовский неизвестного происхождения — нет. Впервые данный титановый шлем был представлен в апреле на выставке «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин впервые высказался об обстрелах в Курской области

      В России заметили редкого черного аиста

      Мизулина ответила на извинения Лебедева

      Московских врачей направили в Курскую область для оказания помощи

      Газовика отправили под домашний арест из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле

      Кости жившего 700 тысяч лет назад «хоббита» нашли на острове

      Фитнес-тренер объяснила девушкам необходимость тренировать спину

      Хирург показал новый нос бывшей жены Аршавина

      На Украине отказались от заявлений о поддержке боевиков в Мали

      Названы самые частые ошибки экономных россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше