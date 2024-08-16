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01:43, 16 августа 2024Россия

В России сообщили о разработке вакцины против оспы обезьян

Гинцбург: в России завершили исследование по разработке вакцины от оспы обезьян

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России завершили исследование по разработке вакцины от оспы обезьян. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

По его словам, научно-исследовательская работа фактически завершено. Он добавил, что сейчас центр ждет финансирования клинических испытаний. Гинцбург подчеркнул, что сроки проведения доклинических испытаний на данный момент неизвестны, но их продолжительность составит до шести-семи месяцев.

Вакцинацию будет назначаться окружению заболевшего, а также пациентам с подозрением на заражение, отметил Гинцбург.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба в ходе брифинга. По словам главы ВОЗ, в 2024 году число случаем заражения оспой обезьян превысило прошлогодний показатель — на данный момент зарегистрировано более 14 тысяч случаев инфицирования.

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      Марина Совина
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