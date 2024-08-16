В Швеции сообщили о первом случае заражения оспой обезьян за пределами Африки

В Швеции диагностировали первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора Управления общественного здравоохранения Швеции Оливия Вигзелл, пишет ТАСС.

«Пострадавший заразился во время пребывания в районе Африки, где произошла крупная вспышка MPOX», — сказала она. По ее словам, это первый случай заболевания, который был диагностирован за пределами Африканского континента.

Пострадавший обратился за помощью в районе Стокгольма. Врачи подтвердили, что пациент инфицирован более заразным вариантом вируса MPOX.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба в ходе брифинга. По словам главы ВОЗ, в 2024 году число случаем заражения оспой обезьян превысило прошлогодний показатель — на данный момент зарегистрировано более 14 тысяч случаев инфицирования.