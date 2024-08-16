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09:36, 16 августа 2024Из жизни

Восьмилетняя девочка избила грабителя бейсбольной битой

В США восьмилетняя дочь продавца избила грабителя бейсбольной битой

Кадр: CBS News

В американском штате Миннесота восьмилетняя дочь продавца избила грабителя бейсбольной битой. Об этом сообщает CBS News.

Злоумышленник появился в магазине незадолго до закрытия. Он подошел к прилавку и достал из кармана пневматический пистолет, который легко спутать с настоящим. «Он сказал отдавать все деньги и все, что в кассе, — вспоминает продавец, которого зовут Лео. — Я ответил: ладно, я отдам все».

По словам Лео, в тот момент его беспокоили не деньги, а безопасность дочери, которая стояла за прилавком рядом с ним. Когда грабитель направился к ней, Лео пошел в атаку и ударил его по лицу. Затем они упали на пол и начали драться. Через мгновение к потасовке присоединилась девочка. Она принесла бейсбольную биту и несколько раз ударила злоумышленника, после чего убежала.

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Грабителя арестовали, ему предъявлены обвинения в ограблении первой степени с отягчающими обстоятельствами. Лео обнаружил, что дочь помогала ему во время драки, когда смотрел запись камеры видеонаблюдения. Он спросил у девочки, зачем она вмешалась. Та объяснила, что хотела его защитить.

Ранее сообщалось, что в нидерландском городе Девентер женщина при помощи кухонного полотенца и чистящего спрея избила грабителя, который ворвался в пекарню ее сына. Произошедшее попало на запись с камеры видеонаблюдения.

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      Олег Парамонов
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