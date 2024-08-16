Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:22, 16 августа 2024Наука и техника

Microsoft убрала из Windows 10 рекламу

Windows Latest: из Windows 10 убрали рекламу из-за гнева пользователей

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

Корпорация Microsoft прекратила показывать рекламу с Windows 11 пользователям операционной системы Windows 10. На это обратило внимание издание Windows Latest.

По словам авторов медиа, ранее в Windows 10 можно было увидеть полноразмерную рекламу, которая призывала бесплатно обновить компьютер до Windows 11. Однако недавно в Microsoft рассказали, что подобные баннеры больше не будут отображаться в системе.

Журналисты издания заявили, что компания решила убрать рекламу из-за гневной реакции пользователей. Многие потребители жаловались, что баннеры с призывом обновиться до новой версии ОС появляются слишком часто и мешают работе с компьютером. В сообщении Microsoft говорится, что корпорация «прислушивается к реакции пользователей».

«Будем честны, никто не любит всплывающие окна на пять страниц во весь экран об обновлении до новой операционной системы», — прокомментировал событие журналист Windows Latest Абхишек Мишра. По его словам, Windows 11 вышла в 2021 году, и вряд ли остались пользователи ПК, которые не слышали о ней. Прекращение поддержки Windows 10 намечено на октябрь 2025 года — после этого ОС перестанет получать обновления и патчи безопасности.

В конце июля журналисты издания Neowin обратили внимание, что корпорация Microsoft удалила все рекламные блоки из популярного мессенджера Skype. Авторы назвали подобное решение Microsoft «ошеломляющим и неожиданным шагом».

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Я озадачен и обеспокоен». В поместье ведущего Первого канала прошли обыски, изъятое вывозили на грузовиках

      Восьмилетняя девочка избила грабителя бейсбольной битой

      Сотрудницу российской полиции осудят за незаконную поставку на учет двух тысяч мигрантов

      Россиянам раскрыли оптимальную частоту походов в туалет

      В Германии рассказали о реакции правительства на расследование по «Северным потокам»

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

      Под Курском российский боец сжег БМП ВСУ при помощи канистры бензина и попал на видео

      В Днепропетровской области повреждена инфраструктура

      Россиян предупредили о подорожании китайских авто

      61-летняя популярная актриса показала фигуру в ярком бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше