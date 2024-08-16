Microsoft убрала из Windows 10 рекламу

Windows Latest: из Windows 10 убрали рекламу из-за гнева пользователей

Корпорация Microsoft прекратила показывать рекламу с Windows 11 пользователям операционной системы Windows 10. На это обратило внимание издание Windows Latest.

По словам авторов медиа, ранее в Windows 10 можно было увидеть полноразмерную рекламу, которая призывала бесплатно обновить компьютер до Windows 11. Однако недавно в Microsoft рассказали, что подобные баннеры больше не будут отображаться в системе.

Журналисты издания заявили, что компания решила убрать рекламу из-за гневной реакции пользователей. Многие потребители жаловались, что баннеры с призывом обновиться до новой версии ОС появляются слишком часто и мешают работе с компьютером. В сообщении Microsoft говорится, что корпорация «прислушивается к реакции пользователей».

«Будем честны, никто не любит всплывающие окна на пять страниц во весь экран об обновлении до новой операционной системы», — прокомментировал событие журналист Windows Latest Абхишек Мишра. По его словам, Windows 11 вышла в 2021 году, и вряд ли остались пользователи ПК, которые не слышали о ней. Прекращение поддержки Windows 10 намечено на октябрь 2025 года — после этого ОС перестанет получать обновления и патчи безопасности.

В конце июля журналисты издания Neowin обратили внимание, что корпорация Microsoft удалила все рекламные блоки из популярного мессенджера Skype. Авторы назвали подобное решение Microsoft «ошеломляющим и неожиданным шагом».